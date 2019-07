Il Barcellona ha comprato Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid

La squadra di calcio del Barcellona ha annunciato di aver comprato l’attaccante francese Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid. Nel comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito, il Barcellona ha fatto sapere di aver pagato la clausola rescissoria prevista dal contratto di Griezmann, dal valore di 120 milioni di euro: significa che l’Atletico Madrid non ha potuto accettare o respingere l’offerta. Griezmann ha firmato un contratto col Barcellona per le prossime cinque stagioni, in cui è stata inclusa una clausola rescissoria da 800 milioni di euro.

Griezmann ha 28 anni ed è uno degli attaccanti più forti al mondo. Nella sua carriera ha vinto fra le altre cose un Mondiale con la nazionale francese e un’Europa League con l’Atletico Madrid. Da tempo si parlava di un suo imminente trasferimento al Barcellona.