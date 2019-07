Meteo, previsioni del tempo per domenica 7 luglio

Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa quasi a tutti

Le previsioni del tempo per domenica 7 luglio dicono che la giornata comincerà bene in tutta Italia, con sole su ogni regione da nord a sud e solo qualche sporadica nuvola. Al Nord, però, non durerà: già nel pomeriggio sono infatti previsti temporali su Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Ma non durerà nemmeno questo: in serata il tempo dovrebbe tornare sereno quasi ovunque, anche al Nord.

Le temperature previste per il 7 luglio:

Le previsioni meteo per Roma:

A Roma, domenica sarà una giornata soleggiata, con qualche nuvola di pomeriggio e temperature comprese tra i 24 e i 34 gradi.

Che tempo farà a Milano

A Milano, la domenica inizierà con il sole, ma nel pomeriggio sono previste piogge e temporali. Le temperature, che raggiungeranno i 35 gradi nel primo pomeriggio, dovrebbero poi scendere intorno ai 27 gradi nella tarda serata.