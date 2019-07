C’è stata un’eruzione vulcanica a Stromboli

Ci sono state diverse esplosioni e dal vulcano si è alzata un'altissima colonna di fumo (in aggiornamento)

C’è stata un’eruzione vulcanica a Stromboli, nelle isole Eolie, in Sicilia. Ci sono state diverse esplosioni e dal vulcano di Stromboli si è alzata un’altissima colonna di fumo. Citando Ansa, il Messaggero scrive che «due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco», il pendio che dal cratere dello Stromboli arriva al mare, e che «la caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti». Repubblica, citando i Vigili del Fuoco, dice che per ora non ci sarebbero feriti; il Corriere della Sera, citando un abitante di Stromboli, dice invece che ci sarebbero feriti.

L’isola di Stromboli – che praticamente consiste in un unico vulcano alto più di 920 metri – è attualmente uno dei due centri vulcanici più attivi in Italia, oltre a quello dell’Etna.