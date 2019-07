Le previsioni meteo per domani, mercoledì 3 luglio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

La torrida parentesi di fine giugno-inizio luglio sembra sospesa: le temperature mercoledì caleranno lievemente e ci sarà estesamente brutto tempo in tutto il Nord Italia. Nel Centro e nel Sud invece continuerà a essere soleggiato, ma ci saranno temperature sopra i 35 gradi solo in alcune zone: in provincia di Roma, in Calabria e in Puglia. Di mattina pioverà in tutto il Nord-Est, in Lombardia settentrionale e in Piemonte, tra Torino e Alessandria. Nel pomeriggio continuerà così, mentre di sera pioverà in Valle d’Aosta, lungo tutto il confine settentrionale, e in Trentino-Alto Adige. Di notte sono previsti temporali in Piemonte e pioggia in provincia di Milano e di Piacenza.

Le previsioni meteo per Milano

Alcuni milanesi erano già stanchi del caldo assurdo che stava facendo, quindi ci sarà della contentezza per le previsioni di mercoledì: la massima sarà di 32 gradi, la minima di 22, pioverà di mattina e ci sarà parecchio vento.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma nessuna pausa dal caldo torrido: neanche mercoledì ci sarà l’ombra di una nuvola, e la temperatura massima raggiungerà i 36 gradi.