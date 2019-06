Milano-Cortina, il luoghi delle Olimpiadi 2026

I progetti e gli obiettivi presentati da Lombardia, Veneto, Trento e Bolzano per la candidatura vincente dei Giochi invernali

Lunedì sera il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato che Milano e Cortina d’Ampezzo organizzeranno le Olimpiadi invernali del 2026. Per l’Italia le Olimpiadi del 2026 saranno le terze invernali, dopo Cortina 1956 e Torino 2006, e le quarte contando anche quelle estive di Roma 1960.

L’Italia aveva partecipato al processo di selezione con tre diverse manifestazioni d’interesse, presentate rispettivamente da Torino, Milano e Cortina d’Ampezzo. Queste tre città, su invito del CONI, avevano successivamente provato a presentare una candidatura unitaria, ma la sindaca torinese Chiara Appendino aveva deciso di rinunciare perché non accettava alcune condizioni poste dal sindaco milanese Giuseppe Sala, il quale chiedeva che Milano avesse una posizione prioritaria.

Senza Torino, Milano e Cortina d’Ampezzo si sono unite in accordo fra sindaci, presidenti di regione e CONI, presentando una candidatura forte che a detta di molti sarebbe favorita rispetto a quella svedese di Stoccolma-Are, la quale necessitava di più investimenti in mancanza di molte strutture richieste.

Il comitato promotore di Milano-Cortina 2026 ha programmato una distribuzione degli eventi tra Lombardia, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano: in questi luoghi hanno tuttora sede due prove di Coppa del Mondo di sci alpino, una di Coppa del mondo di sci di fondo, una di Coppa del mondo di salto con gli sci e l’unica tappa italiana della Coppa del mondo di biathlon. Questa ripartizione permetterà l’organizzazione di una manifestazione più sostenibile rispetto a quelle del passato e rispetterebbe le linee adottate dal CIO con la riforma del 2018, la quale impone come requisito indispensabile per le candidature l’organizzazione di eventi a impatto ambientale contenuto e l’ottimizzazione di infrastrutture e sfruttamento del suolo.

Per quanto riguarda i villaggi olimpici, ne verranno costruiti tre. Il principale sarà permanente e a Milano, nella zona attualmente occupata dallo scalo merci in disuso nel quartiere di Porta Romana: al termine dei Giochi dovrebbe diventare parte di un campus residenziale per studenti con cui il comune conta di risolvere la carenza di alloggi universitari in città. Il secondo villaggio olimpico verrà costruito a Cortina d’Ampezzo, nella frazione di Fiames, e sarà temporaneo, mentre il terzo è previsto a Livigno: verrà utilizzato dalla Protezione Civile e al termine delle Olimpiadi riconvertito in un centro di allenamento avanzato per gli atleti italiani.

Per la cerimonia di apertura il comitato organizzatore ha indicato lo stadio Giuseppe Meazza nel quartiere di San Siro a Milano. Lo stadio dove giocano Inter e Milan, tuttavia, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, potrebbe essere sostituito entro il 2026 da un nuovo impianto di dimensioni leggermente ridotte rispetto agli attuali 80.000 posti a sedere. Una cerimonia di apertura laterale si terrà anche a Cortina. Per la cerimonia di chiusura, invece, è stata indicata l’Arena di Verona.

Oltre all’impiego dello stadio Meazza – o della struttura che potrebbe sostituirlo nei prossimi anni – gli altri luoghi di Milano interessati dalle Olimpiadi saranno in tutto cinque. Le gare di pattinaggio e short track si dovrebbero svolgere al Mediolanum Forum di Assago, che per l’occasione verrà ristrutturato. Quelle di hockey tra il rinnovato PalaSharp di Lampugnano e un nuovo palazzetto costruito nel quartiere di Santa Giulia. Il media center avrà sede nell’area espositiva di Rho-Fiera, mentre le premiazioni delle gare svolte in Lombardia si terranno in piazza del Duomo.

Le altre sedi lombarde indicate nel dossier sono la pista Stelvio a Bormio, sede delle gare di sci alpino maschile, e le aree Mottolino, Sitas-Tagliede e Carosello 3000 a Livigno, scelte per gli eventi di snowboard e freestyle.

A Cortina si terranno invece le gare di sci alpino femminile, ospitate dalla pista Olimpia delle Tofane, e quelle di bob, slittino e skeleton, previste sulla pista olimpica Eugenio Monti. Lo Stadio Olimpico del Ghiaccio costruito per le Olimpiadi del 1956 verrà rinnovato e adibito alle gare curling.

La sede del biahtlon sarà ad Anterselva, nella provincia autonoma di Bolzano. Nella provincia autonoma di Trento, invece, per la precisione a Baselga di Piné, Tesero e Predazzo, verranno organizzate le gare di pattinaggio di velocità, sci di fondo e salto con gli sci. A Baselga di Piné l’attuale Ice Rink — l’impianto principale del pattinaggio di velocità italiano — verrà dotato di una copertura (ora è all’aperto) e di circa 5.000 posti a sedere per il pubblico.

Per le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 verrebbero impiegate 12 diverse sedi, 7 delle quali già esistenti, 2 temporanee, 2 già esistenti ma oggetto di ristrutturazioni complete e soltanto una di nuova costruzione.