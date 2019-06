Meteo: le previsioni per domani, venerdì 21 giugno

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per venerdì dicono che sarà la solita giornata un po’ soleggiata, un po’ nuvolosa e un po’ piovosa, più o meno lo stesso tempo che ha fatto nei giorni scorsi. In particolare, al Nord sarà solamente nuvoloso di mattina, per poi peggiorare di pomeriggio in Piemonte e nel Nord-Est, nel bellunese e nel versante occidentale del Trentino-Alto Adige. Il brutto tempo in queste zone continuerà fino a fine giornata: nelle ore notturne peggiorerà anche in Lombardia e in Valle d’Aosta.

Al Centro la giornata inizierà con il sole, ma poi con il passare delle ore si annuvolerà e rimarrà così per tutto il giorno, soprattutto nel Lazio, in Abruzzo e nel Molise.

Al Sud la situazione sarà simile a quella del Centro, leggermente migliore: sarà soleggiato di mattina, leggermente nuvoloso di pomeriggio (soprattutto in Sicilia), e poi di nuovo sereno di sera e di notte.

Le previsioni meteo per Milano

Venerdì a Milano è prevista pioggia: le probabilità sono basse (tranne alle 23) ma meglio portarsi l’ombrello per ogni evenienza. Nonostante sia quasi tutto il giorno nuvoloso, comunque, le temperature resteranno alte, comprese tra i 20 e 31 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di venerdì a Roma sarà invece sempre bella, dalla mattina alla sera. Nelle ore più calde ci sarà sole pieno, mentre di sera si annuvolerà leggermente. La temperatura massima sarà di 33 gradi.