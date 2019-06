Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 19 giugno

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che la giornata inizierà nel migliore dei modi, con tempo soleggiato in tutta Italia. Di pomeriggio, dal Piemonte al Veneto, è prevista pioggia lungo l’arco alpino, e dovrebbe piovere parecchio più a sud, tra Matera e Taranto. Di sera è prevista pioggia anche intorno a Potenza, mentre di notte ci sarà brutto tempo solo in Friuli Venezia Giulia e in Trentino-Alto Adige.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma giovedì mercoledì sarà una giornata splendida, senza neanche una nuvola da mattina a sera e temperatura massima non troppo alta, sui 32 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano mercoledì sarà una giornata parzialmente nuvolosa, con un po’ di sole alle 14 e con pioggia prevista per le 17.