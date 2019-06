Meteo: le previsioni per domani, martedì 18 giugno

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per martedì dicono che complessivamente sarà una bella giornata, guastata solo da alcuni temporali brevi e circoscritti. Di mattina non dovrebbe piovere da nessuna parte, poi di pomeriggio ci saranno piogge e temporali al confine tra Trentino-Alto Adige e Lombardia, sul Gargano, in Basilicata e tra Emilia-Romagna e Toscana. Di sera ci saranno schiarite (ma continuerà a piovere a nord di Brescia e in Molise) e di notte non dovrebbe piovere da nessuna parte.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di martedì, a Roma, sarà soleggiata di mattina e parzialmente nuvolosa di pomeriggio, con picchi di 32 gradi. Non pioverà.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di Milano, invece, sarà sempre nuvolosa da mattina a sera, con possibili temporali tra le 11 e le 17.