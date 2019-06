Nicola Zingaretti ha nominato la nuova segreteria del PD

Nicola Zingaretti, eletto segretario del Partito Democratico lo scorso marzo, ha nominato la nuova segreteria del partito, cioè l’organo che lo coadiuverà nella gestione delle decisioni politiche. Come prevedibile, riunisce politici e dirigenti delle principali correnti che hanno sostenuto Zingaretti all’ultimo congresso (il capogruppo del partito al Senato, Andrea Marcucci, ha detto: «La segreteria non assomiglia al partito del noi. Vedo un’unica matrice identitaria in un partito che è nato per valorizzare i riformismi. È una scelta che non condivido»).

Nicola Zingaretti – segretario

Andrea Orlando – vicesegretario vicario

Paola De Micheli – vicesegretario

Marco Miccoli – capo della segreteria politica

Andrea Martella – coordinatore

Enzo Amendola – responsabile Esteri e Cooperazione internazionale

Chiara Braga – responsabile Agenda 2030/Sostenibilità

Pietro Bussolati – responsabile Imprese e professioni

Andrea Giorgis – responsabile Riforme istituzionali

Maria Luisa Gnecchi – responsabile Welfare

Roberto Morassut – responsabile Infrastrutture Aree urbane e periferie

Nicola Oddati – responsabile Mezzogiorno

Roberta Pinotti – responsabile Politiche della sicurezza

Giuseppe Provenzano – responsabile Politica del Lavoro

Marina Sereni – responsabile Enti Locali/Autonomie

Camilla Sgambato – responsabile Scuola

Stefano Vaccari – responsabile Organizzazione

Antonella Vincenti – responsabile Pubblica amministrazione

Rita Visini – responsabile Terzo settore/Associazionismo

Alla segreteria parteciperanno anche, per via delle loro funzioni, Paolo Gentiloni (presidente del PD) e Gianni Cuperlo (Fondazione Nazionale PD), insieme alla responsabile Donne del PD che sarà scelta dalla conferenza nazionale delle donne del partito, ai capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, al tesoriere Luigi Zanda e a un rappresentante dei Giovani Democratici.

Altri dettagli dal sito Democratica: