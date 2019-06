Le previsioni del meteo per lunedì 17 giugno

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Al Nord la settimana si aprirà con il sole, poi si annuvolerà e proseguirà con temporali nelle zone montane, per rasserenarsi in serata. Al centro ci sarà bel tempo, tranne qualche temporale a ridosso degli Appennini nelle ore più calde. Al Sud sarà sereno ma anche qui, nel pomeriggio, potrebbero esserci dei brevi temporali vicino agli Appennini. In Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche le temperature massime caleranno un po’, mentre aumenteranno in Liguria, Alto Adige, Sardegna occidentale, Toscana e nelle coste tirreniche di Calabria e Sicilia.

Le previsioni meteo per Roma

Anche lunedì, come domenica, ci sarà il sole e farà caldo: alle 14 sono previsti 31 gradi, e alle 17 ce ne saranno 30.



Le previsioni meteo per Milano

Sarà un po’ nuvoloso fino alle 11, poi schiarirà dall’ora di pranzo; alle 14 sono previsti 29 gradi, che saliranno a 30 alle 17.



Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.