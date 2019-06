Meteo: le previsioni per domenica 16 giugno

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

In molte zone d’Italia domani non sarà la domenica d’estate ideale: sarà nuvoloso per chi andrà al mare in Liguria e nella maggior parte del Nord, a ridosso delle Alpi ci saranno temporali fino al primo pomeriggio; la situazione migliorerà verso sera quando, avvicinandosi il lunedì, farà bel tempo. Nel Centro Italia andrà meglio, solo nella Sardegna meridionale il cielo sarà leggermente velato; nel Sud e in Sicilia sarà sereno o poco nuvoloso, con un po’ di nubi lungo la costa della Calabria e della Basilicata. Il Mare di Sardegna e quello nello Stretto di Sicilia saranno mossi o molto mossi, più tranquilli tutti gli altri mari.

Le previsioni meteo per Roma

Ci sarà il sole e farà caldo, con un picco di 31 gradi alle due del pomeriggio.

Le previsioni meteo per Milano

Come nel resto del Nord, il cielo di mattina sarà nuvoloso, ci sarà qualche schiarita dopo pranzo e qualche velatura da pomeriggio a sera; di mattina si starà bene, 25 gradi alle 11, poi si suderà di più, con i 30 gradi previsti per le 17.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.