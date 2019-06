Le previsioni meteo per domani, martedì 11 giugno

Dove pioverà e dove no, che è quello che importa più o meno a tutti

Martedì sarà una giornata discreta al Centro e al Sud e bruttina al Nord. La scorsa settimana c’era stato un timido bel tempo molto primaverile, e le temperature si erano alzate molto soprattutto nel weekend con punte di oltre 35 gradi al Sud; martedì le temperature massime rimarranno ancora alte, oltre i 30 in Sicilia e in Puglia e intorno ai 30 nelle altre regioni, ma al Nord ci sarà brutto tempo, soprattutto di pomeriggio quando pioverà nel Nord-Ovest, al confine tra Trentino-Alto Adige e Lombardia e in Friuli Venezia Giulia. Poi, di sera e di notte, pioverà un po’ in tutta la Lombardia. Nelle altre regioni o sarà parzialmente nuvoloso o soleggiato.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà una giornata calda e parzialmente nuvolosa, ma non pioverà.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di martedì a Milano inizierà con il cielo coperto e continuerà così, con possibili piogge intorno alle 14 e intorno alle 20. Raccomandiamo di uscire con l’ombrello. La temperature massima sarà intorno ai 27 gradi.