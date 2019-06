Le previsioni meteo per domani, lunedì 10 giugno

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Lunedì 10 giugno sarà un’altra giornata di sole al sud e di cielo nuvoloso al nord. Sarà coperto soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sul resto di Piemonte e Lombardia occidentale, con possibilità di temporali; nel resto del nord invece non dovrebbe piovere. Anche sul centro Italia si vedrà qualche nuvola, soprattutto sulle montagne abruzzesi, dove in tarda mattinata e nel primo pomeriggio potrebbe esserci qualche rovescio.

Le previsioni del tempo per Roma

Le temperature varieranno tra i 20 e i 30°C e non ci sarà un tempo splendido, ma non pioverà.

Le previsioni del tempo per Milano

Le temperature varieranno tra i 18 e i 27°C e probabilmente, almeno nel pomeriggio e in serata, pioverà.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.