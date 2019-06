Meteo: le previsioni per domani, sabato 8 giugno

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per sabato portano buone notizie, anzi ottime: non pioverà praticamente da nessuna parte e sarà soleggiato in molte zone, mentre in altre sarà parzialmente nuvoloso, al peggio. Sono ottime notizie perché di recente è accaduto molto di rado che coincidessero weekend e tempo bello. Sabato mattina sarà un po’ nuvoloso nel Nord-Ovest e al Sud, poi di pomeriggio solo al Sud, ed è segnalata pioggia nel Piemonte settentrionale, ma molto a nord. Di sera e di notte continuerà così, con nuvole sparse ma niente pioggia.

Le previsioni meteo per Milano

Visto il bel tempo generale, a Milano il weekend non inizierà nel migliore dei modi: la giornata di sabato sarà principalmente nuvolosa, con il sole che spunterà soprattutto dalle 14 in poi. Le temperature saranno sempre ben al di sopra i 20 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la situazione sarà simile a quella di Milano, ma qui il sole ci sarà principalmente di mattina e nel primo pomeriggio. La temperatura massima anche sabato sarà oltre i 30 gradi.