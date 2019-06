Le previsioni meteo per domani, mercoledì 5 giugno

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Mercoledì le previsioni del tempo ci dicono che sarà una giornata complessivamente buona, con alcune eccezioni: di mattina non dovrebbe piovere da nessuna parte, poi di pomeriggio potrebbe piovere in Trentino, in provincia di Brescia, in Piemonte, nel sud della Puglia e in Molise. Di sera al Sud ci saranno schiarite ma continuerà a piovere nel Nord-Ovest, mentre di notte dovrebbe continuare solamente nell’estremo nord lombardo e a nord di Belluno. Le temperature saranno in linea con il rialzo di questi giorni, con la massima vicina ai 30 gradi più o meno ovunque.

Le previsioni meteo per Milano

Mercoledì a Milano ci sarà una giornata parzialmente nuvolosa, ventosa e calda, con temperature intorno ai 20 gradi già di mattina molto presto. Però non è prevista pioggia.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma invece andrà meglio: anche qui le temperature saranno ben al di sopra dei venti gradi, ma ci sarà il sole tutto il giorno.