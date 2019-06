MotoGP: il Gran Premio d’Italia in tv e in streaming

Si corre oggi alle 14 sul circuito del Mugello e si può vedere sia su Sky che su TV8: in pole position parte Marquez, seguito da Quartaro e Petrucci

Oggi alle 14 ci sarà il Gran Premio d’Italia di MotoGP, che si correrà sul circuito del Mugello, in Toscana. In pole position partirà Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, seguito dal francese Fabio Quartaro (Yamaha Petronas) e da Danilo Petrucci (Ducati). Il pilota della Ducati Andrea Dovizioso partirà dalla nona posizione mentre Valentino Rossi (Yamaha) solamente dalla diciottesima. Marquez ha vinto tre dei cinque Gran Premi disputati finora ed è primo nella classifica del Mondiale con 95 punti. Dietro di lui ci sono Andrea Dovizioso a 87 punti, Alex Rins a 75 e Valentino Rossi a 72.

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP si potrà vedere sia su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, che in chiaro su TV8. In streaming sarà visibile tramite le piattaforme online Sky Go e Now Tv e sul sito di TV8.