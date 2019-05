Le previsioni meteo per domani, sabato 1 giugno

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per sabato dicono che il bel tempo, purtroppo, non è ancora definitivamente arrivato. Al Centro e al Sud, infatti, ci potrebbero essere piogge dal primo pomeriggio in poi, in particolare in Molise, Campania, Calabria, in provincia di Rieti e nella zona di Ancona. Poi di sera e di notte il brutto tempo potrebbe continuare in Campania, Molise, Basilicata e Abruzzo, mentre nelle altre regioni non menzionate sarà soleggiato e prevalentemente sereno.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano per sabato ci sono solo buone notizie: non dovrebbe esserci neanche l’ombra di una nuvola e si raggiungeranno i 28 gradi nelle ore più calde. Con un mese abbondante di ritardo, è primavera.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la situazione non sarà ideale come quella di Milano: la giornata dovrebbe partire con il sole ma poi si annuvolerà dall’ora di pranzo in poi. Le probabilità di precipitazioni sono basse, ma non è escluso che ci siano brevi piogge.