Innocent Oseghale è stato condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Pamela Mastropietro

Innocent Oseghale – il 30enne nigeriano arrestato dopo la morte a Macerata di Pamela Mastropietro – è stato condannato all’ergastolo, in primo grado, per omicidio e occultamento di cadavere. La sentenza è stata emessa dopo una seduta di cinque ore dai giudici della Corte d’Assise di Macerata, nelle Marche. La condanna prevede la detenzione con isolamento diurno per 18 mesi.