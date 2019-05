A Modena è avanti il centrosinistra

Gian Carlo Muzzarelli, il sindaco uscente sostenuto dal centrosinistra, verrà molto probabilmente riconfermato al primo turno

Alle elezioni comunali a Modena, in Emilia-Romagna, quando sono stati scrutinati i voti di 180 sezioni su 190 il sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli, sostenuto da una coalizione di centrosinistra e liste civiche, è primo con il 53,6 per cento dei voti. Il candidato della Lega, invece, Stefano Prampolini, è dietro di lui con il 31,6 per cento dei voti. I risultati sono in linea con le prime proiezioni di Opinio per Rai, dove Muzzarelli era dato al 51 per cento dei voti. Mancano circa 10 sezioni da scrutinare, ma è quasi certo che Muzzarelli vinca al primo turno.

Modena è una storica città di sinistra, ma nel 2014 per la prima volta un candidato del centrosinistra non aveva vinto al primo turno, dovendo affrontare anche il ballottaggio. Il centrodestra avrebbe voluto ripetere questo risultato e provare a vincere al secondo turno, ma già dai risultati delle europee si poteva intuire che il centrosinistra avrebbe mantenuto il controllo della città. Alle europee il PD ha preso quasi il 40 per cento dei voti, mentre la Lega è rimasta molto più indietro con il 26 per cento.

Dietro a Muzzarelli e Prampolini c’è il candidato del Movimento 5 Stelle, Andrea Giordani, al 9,8 per cento, mentre tutti gli altri candidati, sostenuti da liste civiche e indipendenti, non superano il 2 per cento.

