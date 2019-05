A Perugia ha vinto il centrodestra

Il sindaco uscente di centrodestra Andrea Romizi ha vinto al primo turno

Alle elezioni comunali di Perugia il sindaco uscente, Andrea Romizi di Forza Italia e del centrodestra, ha vinto con il 60 per cento dei voti. Mancano ancora una trentina di sezioni ma il risultato si discosterà di poco. Il suo principale avversario era il popolare giornalista del TG3 Giuliano Giubilei, candidato del centrosinistra, che è arrivato al 26 per cento e sembra aver pagato lo scandalo sulla sanità umbra che ha coinvolto il PD e costretto alle dimissioni la presidente di regione Catiuscia Marini poco prima del voto. La vittoria di Romizi era stata confermata anche dalle proiezioni di YouTrend, che già questo pomeriggio lo davano per vincente. La candidata del Movimento 5 Stelle, Francesca Tizi, non ha superato il 7 per cento, mentre tutti gli altri candidati sono rimasti sotto al 2 per cento.

Qui potete seguire il liveblog del Post con i risultati di tutte le elezioni amministrative, man mano che arrivano. Qui invece trovate i risultati delle elezioni regionali in Piemonte.

