I risultati delle elezioni amministrative

Alle 14 è iniziato lo spoglio per le elezioni amministrative che si sono svolte domenica – nello stesso giorno delle elezioni europee stravinte dalla Lega – in oltre 3.700 comuni e nella regione Piemonte. Tra i comuni più importanti dove si è votato ci sono sei capoluoghi di regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Pescara; 29 capoluoghi di provincia, tra cui Bergamo, Livorno, Ferrara e Modena, e circa 200 comuni superiori, cioè con più di 15 mila abitanti. E c’è anche il Piemonte, dove si vota per le regionali.

