I risultati delle elezioni comunali di Pescara

Arriveranno dopo le 14 di lunedì e non ci sono exit poll né sondaggi, ma il centrodestra sembra avvantaggiato

Domenica si è votato anche per le elezioni comunali in molte città d’Italia, tra cui Pescara: i risultati arriveranno man mano che il conteggio dei voti, iniziato alle 14 di lunedì, va avanti. Non ci sono exit poll, ma si può guardare ai risultati delle elezioni europee per avere un’indicazione (da prendere con la massima cautela): a Pescara il partito più votato alle europee è stato la Lega (30,13 per cento), mentre il secondo e terzo partito sono stati PD e Movimento 5 Stelle, rispettivamente con il 20,71 e il 20,07 per cento. Inoltre, queste elezioni si sono tenuto poco tempo dopo quelle regionali vinte a febbraio dal candidato del centrodestra Marco Marsilio, ai danni del centrosinistra, che aveva ottenuto il 31 per cento, perdendo il governo dell’Abruzzo.

I candidati principali sono Marinella Sclocco del centrosinistra unito; Gianni Teodoro con una lista di sinistra indipendente; Carlo Masci, politico di lungo corso candidato del centrodestra unito; Erika Alessandrini, ex consigliera comunale candidata del Movimento 5 Stelle. Tra gli altri candidati ci sono Carlo Costantini, ex deputato dell’Italia dei Valori che avrà l’appoggio di tre liste; Stefano Civitarese, ex assessore candidato con una lista civica sostenuta anche da Rifondazione Comunista; Mirko Iacomelli, candidato di CasaPound Italia; Gianluca Baldini, con la lista sovranista “Riconquistare l’Italia”.

Non sono stati fatti sondaggi pubblici prima di queste elezioni, quindi non ci sono dati ufficiali sulle probabilità di vittoria, ma sembra plausibile che si ripetano i risultati delle elezioni regionali. Comunque, se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza dei voti (almeno il 50 per cento più 1), i due candidati più votati andranno al ballottaggio il prossimo 9 giugno.