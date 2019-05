I risultati dell’ultima giornata di Serie A

Inter e Atalanta vanno in Champions League, Milan e Roma in Europa League, l'Empoli in Serie B

Il campionato di Serie A è finito domenica 26 maggio con le partite decisive dell’ultima giornata, la trentottesima. I risultati più attesi erano quelli di Atalanta, Inter, Milan e Roma, che hanno stabilito il terzo e il quarto posto in classifica e le conseguenti qualificazioni alla prossima Champions League, ottenute da Atalanta (per la prima volta nella sua storia) e Inter, che hanno battuto rispettivamente il Sassuolo e l’Empoli. Il Milan e la Roma, che hanno battuto Spal e Parma, non sono riuscite a rimontare lo svantaggio che avevano in classifica su Atalanta e Inter e si sono quindi qualificate per l’Europa League. L’Empoli, a causa della sconfitta di Milano e del contemporaneo pareggio tra Genoa e Fiorentina, è retrocesso in Serie B insieme a Frosinone e Chievo Verona.

Sabato

18.00

Frosinone-Chievo 0-0

20.30

Bologna-Napoli 3-2

Domenica

15.00

Torino-Lazio 3-1

18.00

Sampdoria-Juventus 2-0

20.30

Atalanta-Sassuolo 3-1

Cagliari-Udinese 1-2

Fiorentina-Genoa 0-0

Inter-Empoli 2-1

Roma-Parma 2-1

Spal-Milan 2-3

La classifica finale della Serie A:

1) Juventus 90

2) Napoli 79

3) Atalanta 69

4) Inter 69

————————————

5) Milan 68

6) Roma 66

————————————

7) Torino 63

8) Lazio 59 *

9) Sampdoria 53

10) Bologna 44

11) Sassuolo 43

12) Udinese 43

13) Spal 42

14) Parma 41

15) Cagliari 41

16) Fiorentina 41

17) Genoa 38

————————————

18) Empoli 38

19) Frosinone 25

20) Chievo Verona 17 (-3)

* Qualificata ai gironi di Europa League