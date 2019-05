L’Empoli è retrocesso in Serie B, dopo aver perso per 2 a 1 contro l’Inter nell’ultima giornata di Serie A, giocata questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’Empoli si giocava la salvezza con il Genoa, che stasera ha pareggiato per 0 a 0 contro la Fiorentina (che a sua volta rischiava): hanno concluso il campionato entrambe con 38 punti, ma grazie agli scontri diretti il Genoa si è piazzato 17esimo, l’Empoli 18esimo. L’Empoli si aggiunge così a Frosinone e Chievo come terza squadra a retrocedere in questa stagione di Serie A.

Nella partita di stasera, l’Inter è passato in vantaggio al 51esimo con Keita Balde, facendosi però recuperare al 76esimo da Hamed Traoré. A quel punto, l’Empoli sarebbe stato salvo, e l’Inter sarebbe stato fuori dalla Champions League. All’81esimo, però, Radja Naingollan ha segnato il gol del vantaggio dell’Inter, ribaltando sia la situazione Champions sia quella salvezza. Negli ultimi istanti, l’Empoli ha colpito una traversa rischiando di cambiare per l’ennesima volta la classifica finale della Serie A, e pochi minuti dopo una gran parata di Samir Handanovic ha nuovamente salvato l’Inter. Alla fine, sull’ultima azione, un ulteriore gol di Marcelo Brozovic dell’Inter è stato annullato per un fallo.

L’Empoli aveva giocato la Serie B la scorsa stagione, vincendo il campionato e ottenendo la promozione, dopo tre stagioni consecutive in Serie A.