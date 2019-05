Le previsioni meteo per domani, sabato 25 maggio

Dove pioverà e dove no, che è quello che importa più o meno a tutti

Ma qualcuno si ricorda quando è stato l’ultimo weekend in cui c’è stato bel tempo in tutta Italia? Sicuramente non sarà questa la volta buona: sabato la giornata non inizerà neanche troppo male, con piogge solamente nel Nord-Ovest, in Sicilia e nella Sardegna meridionale. Nel pomeriggio però comincerà a piovere anche in tutta la Lombardia, in Trentino-Alto Adige, in provincia di Rieti, nel basso Lazio e in Molise. Di sera dovrebbe aggiungersi alla lista anche la Campania mentre di notte pioverà nel Nord-Ovest e in tutto il Centro-Sud.

Le previsioni meteo per Milano

Giornata pessima a Milano, sabato: non dovrebbe piovere a lungo, solo alle 5 di mattina e alle 17, ma il cielo sarà grigio per tutto il giorno; in compenso la temperatura minime sarà di 16 gradi, sensibilmente più alta rispetto ai giorni scorsi.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di sabato a Roma partirà con buone intenzioni: 15 gradi e il sole parzialmente coperto. Poi man mano che passeranno le ore verrà coperto sempre di più e alla fine sarà una giornata nuvolosa. Temperatura massima: 24 gradi.