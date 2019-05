Le previsioni meteo per domani, giovedì 23 maggio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per giovedì sono in linea con quelle dei giorni scorsi: in alcune zone d’Italia sarà brutto tempo, in altre bello e in altre ancora solo nuvoloso. In particolare, di mattina pioverà solo al confine tra Lombardia e Veneto e nelle Marche, poi di pomeriggio ci sarà pioggia lungo tutta la dorsale appenninica, da Nord a Sud. Di sera e di notte invece dovrebbero esserci schiarite, con qualche breve pioggia tra le province di Ferrara e Bologna e in Molise. Comunque, se abitate nel Nord-Ovest o nel meridione (isole comprese) non dovrebbe esserci pioggia in nessun momento.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la giornata inizierà con il cielo coperto fino al pomeriggio, ma poi verso le 17 dovrebbe uscire il sole e sarà sereno anche di sera. Temperature intorno ai venti gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano la giornata di giovedì inizierà con la pioggia, ma solo fino alle 5 di mattina. Poi ci saranno temporali sporadici fino alle 11, ma senza pioggia, e poi sarà sereno fino a sera. Poteva andare peggio (ma anche meglio, certo).