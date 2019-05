Le foto di martedì a Cannes

Con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, Margot Robbie ed Elle Fanning

A Cannes oggi 21 maggio è il giorno in cui Quentin Tarantino presenta il suo attesissimo ultimo film, C’era una volta a Hollywood, con protagonisti Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, che finora non avevano mai recitato insieme. Del film si parla da mesi, anche perché nelle intenzioni di Tarantino sarà il suo penultimo film prima di mettersi a fare altro. È quindi comprensibile che abbia attirato la maggior parte delle attenzioni di chi si occupa del festival, rubando un po’ la scena ad altri film presentati in concorso oggi, come il sudcoreano Gisaengchung di Bong Joon Ho. Tra quelli da fotografare e fotografati c’erano quindi DiCaprio, Pitt, Tarantino e Margot Robbie (sempre nel cast di C’era una volta a Hollywood), ma anche Fanny Ardant, Isabelle Huppert ed Elle Fanning, che è un membro della giuria. E Chiara Ferragni.

Sempre martedì è stato presentato nella sezione Un Certain Regard il film d’animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia, dell’illustratore italiano Lorenzo Mattotti, tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati. A seguire ne trovate una scena.