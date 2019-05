Un giovane capodoglio spiaggiato è stato trovato venerdì a Cefalù, in Sicilia

Un giovane capodoglio di 6 anni è stato trovato morto venerdì sulla spiaggia di Cefalù, in Sicilia. Secondo l’organizzazione ambientalista Greenpeace, che ha condiviso le immagini dell’animale, nel suo stomaco è stata trovata molta plastica, anche se per il momento non è possibile stabilire se sia stata questa la causa della morte. È il quinto capodoglio spiaggiato sulle coste italiane negli ultimi cinque mesi. Giorgia Monti, responsabile campagna Mare di Greenpeace Italia, ha detto ad Ansa che «nello stomaco della femmina gravida ritrovata a marzo in Sardegna sono stati trovati 22 chili di plastica. Il mare ci sta inviando un grido di allarme, un SOS disperato. Bisogna intervenire subito per salvare le meravigliose creature che lo abitano».