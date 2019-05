Meteo: le previsioni per domani, lunedì 20 maggio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa a tutti

Dev’essere il sogno di ogni presentatore delle previsioni del tempo dire “Italia spaccata in due!” e quindi è il momento di realizzare il nostro sogno. Lunedì al Nord sarà brutto, con pioggia in mattinata e molte nuvole nel pomeriggio; lo stesso varrà sul Centro Italia e sulla Sardegna, anche se forse un po’ meno; al Sud la mattina non sarà bellissima ma pioverà poco e non dappertutto, mentre di pomeriggio la situazione migliorerà decisamente. Le temperature si alzano un po’ ovunque, ma ovunque poco. Insomma, dopo un weekend orribile, lunedì le cose inizieranno a sistemarsi: faranno in tempo per guastarsi entro il prossimo weekend, state tranquilli.

Le previsioni meteo per Milano

Ci saranno DODICI GRADI quando uscirete di casa la mattina. Auguri.

Le previsioni meteo per Roma

Forse pure peggio di Milano?

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.