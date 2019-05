Serie A, le partite della 36ª giornata e dove vederle

Oggi giocano l'Atalanta e il Milan; Roma-Juventus è domenica sera, mentre l'Inter giocherà lunedì

La 36esima giornata si Serie A inizierà sabato 11 maggio alle 15 con Atalanta-Genoa e finirà lunedì sera con Inter-Chievo Verona, due partite che potrebbero essere decisive per capire chi si qualificherà alla prossima Champions League oltre a Juventus e Napoli. Saranno per questo fondamentali però anche le partite di Milan e Roma, le altre due squadre oltre Inter e Atalanta che – a tre giornate dalla fine del campionato – sembrano ancora in grado di arrivare tra le prime quattro. Il Milan giocherà contro la Fiorentina, in trasferta, sabato sera alle 20.30, mentre la Roma giocherà contro la Juventus, domenica sera alla stessa ora.

Sabato

15.00

Atalanta-Genoa [Sky]

18.00

Cagliari-Lazio [Sky]

20.30

Fiorentina-Milan [Dazn]

Domenica

12.30

Torino-Sassuolo [Dazn]

15.00

Sampdoria-Empoli [Sky]

Frosinone-Udinese [Dazn]

18.00

Spal-Napoli [Sky]

20.30

Roma-Juventus [Sky]

Lunedì

19.00

Bologna-Parma [Sky]

21.00

Inter-Chievo Verona [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

1) Juventus 89

2) Napoli 73

3) Inter 63

4) Atalanta 62

————————————

5) Milan 59

6) Roma 59

7) Torino 57

————————————

8) Lazio 55

9) Sampdoria 49

10) Spal 42

11) Sassuolo 42

12) Fiorentina 40

13) Cagliari 40

14) Parma 38

15) Bologna 37

16) Genoa 36

17) Udinese 34

————————————

18) Empoli 32

19) Frosinone 24 ↓

20) Chievo Verona 15 ↓

↓ Retrocessa in Serie B