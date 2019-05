Meteo: le previsioni per domani, domenica 12 maggio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

La mattinata di domenica sarà piovosa e nuvolosa su gran parte della penisola. Può contare su un po’ di sole soltanto chi è in Piemonte, in Toscana, in Liguria e in alcune zone fortunate di Sardegna e Sicilia. Nel pomeriggio andrà peggiorando quasi ovunque: chi la mattina aveva sole avrà nuvole o pioggia, chi aveva pioggia è meglio che si chiuda in casa perché ci saranno temporali che fanno sul serio. Sull’appennino tosco-emiliano nevicherà, comunque, quindi non lamentatevi. La sera sarà democraticamente brutta ovunque, nella notte il cielo tornerà sereno a Nordovest e nelle isole, ma pioggia e nuvole persisteranno, altrove.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di domani a Roma sarà una di quelle giornate in cui arrendersi e trovarsi un’attività indoor: pioverà e sarà nuvolo praticamente sempre, e per tutta la giornata ci sarà la possibilità che si verifichino quelli che chi è del settore chiama “fenomeni intensi”. Farà anche freddino, per soprammercato.



Le previsioni meteo per Milano

A Milano andrà poco meglio che a Roma: il cielo rimarrà coperto tutto il giorno, ma non pioverà e nel pomeriggio le temperature dovrebbero alzarsi abbastanza da permettervi almeno una passeggiata.



Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.