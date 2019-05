Meteo: le previsioni per domani, giovedì 9 maggio

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per la giornata di giovedì non saranno molto primaverili, anzi: si partirà male già dalla mattina, con piogge in tutte le regioni del Nord-Est, in Emilia-Romagna e nella Toscana settentrionale. Poi per fortuna dovrebbe smettere quasi subito: continuerà a piovere solo all’estremo nord di Veneto, Trentino-Alto Adige (dove continuerà a piovere fino a notte fonda) e Friuli Venezia Giulia. Nelle altre regioni, invece, non dovrebbe piovere ma sarà comunque parzialmente nuvoloso. Le temperature saranno ancora fresche: supereranno i 20 gradi di massima solo in Calabria e nelle isole.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma giovedì non dovrebbe piovere, ma sarà perlopiù nuvoloso per tutto il giorno, con raffiche di vento forte di mattina presto. La temperatura massima sarà di 21 gradi e la minima intorno ai 13, un po’ più alta del solito.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì pioverà talmente presto che per fortuna dormiranno ancora tutti, o quasi. Dalle 8 in poi sarà nuvoloso fino alle 17, quando dovrebbe uscire il sole e quando le temperature raggiungeranno i 18 gradi, massima giornaliera. Anche di sera sarà sereno.