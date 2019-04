Meteo: le previsioni per domani, martedì 30 aprile

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Le previsioni meteo per la giornata di martedì 30 aprile non sarà un granché, e d’altronde è anche l’ultima di un aprile particolarmente inquieto: ci sarà un tempo generalmente instabile, in alcune zone piovoso e in altre solo nuvoloso. Di mattina pioverà in Molise e nell’estremo nord del Veneto, poi peggiorerà anche nel Lazio e al confine orientale, in Friuli Venezia Giulia. Di sera e di notte insisteranno le piogge in provincia di Rieti mentre nel resto d’Italia sarà sereno.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di martedì, a Milano, sarà nuvolosa nelle ore a cavallo del pranzo e soleggiata di mattina e di pomeriggio. Anche di sera sarà sereno, e le temperature saranno miti per tutto il giorno tranne la mattina presto, per cui potrebbe succedere quella cosa fastidiosa di uscire presto e sentire freddissimo e poi ritrovarsi alle quattro di pomeriggio con venti gradi, e l’ingombro della giacca.

Le previsioni meteo per Roma

Stesso discorso vale per la giornata di domani a Roma: di mattina ci saranno 8 gradi alle otto e poi alle undici ce ne saranno 17. Nel pomeriggio la temperatura massima raggiungerà i 19 gradi per poi tornare a scendere, mentre il cielo sarà leggermente nuvoloso solo verso le 14.