A Milano ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo di militanti di estrema destra in ricordo di Sergio Ramelli, un membro del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile dell’Msi, che fu ucciso nel 1975 da alcuni esponenti della sinistra extraparlamentare. Il corteo di oggi era stato vietato dal prefetto di Milano per motivi di sicurezza, ma ha raccolto comunque diverse centinaia di persone. La polizia è intervenuta per fermare la manifestazione, che era partita da piazzale Susa, e negli scontri sono state ferite alcune persone, tra cui tre agenti di polizia, sembra in modo non grave.