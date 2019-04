Meteo: le previsioni per domani, venerdì 26 aprile

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa più o meno a tutti

Se per venerdì avevate intenzione di fare ponte e organizzare una gita fuori porta, fate attenzione al meteo e portatevi un ombrello: le previsioni dicono che il cielo sarà nuvoloso in gran parte d’Italia, e in alcune zone ci potranno essere piogge anche molto intense. Al Nord la giornata inizierà con un cielo molto nuvoloso in tutte le regioni, e nel corso del pomeriggio si prevedono temporali su Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria. Al Centro al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma nel corso della giornata si andrà gradualmente a coprire. Al Sud si prevede una giornata prevalentemente nuvolosa sia in Sicilia che sulle regioni della penisola.

Il meteo a Roma

Domani a Roma il cielo sarà coperto fin dalle prime ore del mattino, con qualche possibilità di pioggia nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 22 gradi.

Il meteo a Milano

A Milano domani pioverà per gran parte della giornata: i temporali più intensi si verificheranno nel primo pomeriggio e andranno avanti fino a sera. Le temperature minime saranno di 13 gradi mentre le massime arriveranno a 19 gradi verso le 14.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.