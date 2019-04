Le previsioni meteo per Pasquetta a Milano, Roma, Napoli e in tutta Italia

Non sarà una gran giornata per le grigliate all'aria aperta, salvo per alcuni fortunati al Nord

Pasquetta non sarà una gran giornata in buona parte d’Italia: secondo le previsioni del tempo ci sarà qualche spiraglio di bel tempo nel Nord Italia, soprattutto nel Nord Est, ma quasi tutto il resto della penisola sarà coperto da nuvole, con piogge al Centro e in Calabria. Nel Pomeriggio comunque le precipitazioni arriveranno anche alla Liguria, all’Emilia-Romagna e al settore meridionale di Lombardia e Veneto. Nelle Alpi occidentali è anche prevista neve oltre i 2.000 metri.

Le previsioni per il pomeriggio e la sera del lunedì di Pasquetta.

Le previsioni per Pasquetta a Milano

Il cielo sarà coperto per gran parte della mattinata, ma dovrebbe aprirsi nel primo pomeriggio per lasciare spazio a un po’ di sole. Le temperature si aggireranno intorno ai 20 gradi fino al tardo pomeriggio, quando il cielo tornerà a rannuvolarsi.

Le previsioni per Pasquetta a Roma

Le nuvole della mattinata rimarranno al loro posto, e dovrebbero anzi essere accompagnate da precipitazioni a partire dalle 17. Le temperature passeranno dagli oltre 20 gradi dell’ora di pranzo ai 15 della serata.

Le previsioni per Pasquetta a Napoli

Ci saranno piogge dopo pranzo, e poi potrebbero arrivarne altre in serata. Le temperature passeranno dai 22 gradi di mezzogiorno ai 16 della serata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.