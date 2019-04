Le previsioni meteo per Pasquetta: domani, lunedì 22 aprile

Dove pioverà e dove no, che è quello che interessa più o meno a tutti, specialmente domani

Le previsioni meteo per lunedì 22 aprile, che sarà Pasquetta (o “Lunedì dell’Angelo”, se preferite) infrangono le speranze di chi non vedeva l’ora di fare una grigliata al sole. Alla mattina il cielo sarà nuvoloso quasi dappertutto: soltanto Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia e qualche angolo fortunato della Sardegna potranno sperare di vedere il sole a tratti. Il pomeriggio andrà peggiorando anche nei posti in cui alla mattina andava bene, e in parte del centro-sud Italia comincerà a piovere. La sera pioverà sulla metà sud della penisola, ma anche su Piemonte e Liguria; la notte invece pioverà sulla metà nord della penisola, per par condicio, anche se il Nordest si salverà. Durante la giornata, però, il tempo di fare la grigliata senza bagnarsi ci sarà, coraggio.

Il meteo a Roma, per Pasquetta

Chi vuole fare qualcosa all’aperto a Roma, lo programmi per la mattina: sarà nuvoloso ma abbastanza tiepido. Per il pomeriggio è prevista pioggia, anzi, anche qualche “fenomeno intenso”.



Il meteo a Milano, per Pasquetta

A Milano domani sarà nuvoloso o variabile per quasi tutto il giorno, non farà molto caldo, ma non pioverà. Insomma, si può stare fuori, senza entusiasmi.