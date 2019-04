Dove vedere Parma-Milan in TV e in streaming

Si gioca oggi all'ora di pranzo (12.30) e sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport

Parma-Milan è la prima partita della 33ª giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 12.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Il Milan deve continuare a difendere il quarto posto in classifica da Roma, Atalanta e Lazio, rispettivamente a uno, due e tre punti di distanza. In questa giornata di campionato potrà approfittare dello scontro diretto tra Inter e Roma per trarne vantaggio in classifica. Il Parma, tuttavia, ha urgente bisogno di punti. Dopo l’ottimo inizio di stagione, negli ultimi mesi il rendimento della squadra è calato e ora si trova a soli sei punti dalla zona retrocessione. Non vince in campionato dal 9 marzo.

Dove vedere Parma-Milan

Parma-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Parma-Milan

Parma (4-3-3) Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini