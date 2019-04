Le partite della 33ª giornata di Serie A

Si giocano quasi tutte domani tranne Napoli-Atalanta, in programma lunedì sera: gli orari e dove vederle

La trentatreesima giornata del campionato di Serie A si gioca tra sabato e lunedì per via delle festività pasquali. Nove delle dieci partite in programma si giocheranno sabato, da Parma-Milan delle 12.30 al posticipo serale Inter-Roma. Il Napoli invece giocherà lunedì sera contro l’Atalanta, dato che giovedì sera è stata impegnata in Europa League. Compresa questa mancano sei giornate alla fine del campionato. L’unica certezza finora è la retrocessione del Chievo Verona in Serie B e di fatto anche lo Scudetto della Juventus, che potrebbe vincere matematicamente sabato a Torino contro la Fiorentina. Il resto è tutto ancora aperto e potrebbe restarlo fino all’ultima giornata.

Sabato

12.30

Parma-Milan [Sky]

15.00

Bologna-Sampdoria [Sky]

Cagliari-Frosinone [Sky]

Empoli-Spal [Sky]

Genoa-Torino [Sky]

Lazio-Chievo Verona [Dazn]

Udinese-Sassuolo [Dazn]

18.00

Juventus-Fiorentina [Dazn]

20.30

Inter-Roma [Sky]

Lunedì

19.00

Napoli-Atalanta [Sky]

La classifica della Serie A:

1) Juventus 84

2) Napoli 67

3) Inter 60

4) Milan 55

————————————

5) Roma 54

6) Atalanta 53

7) Lazio 52

————————————

8) Torino 50

9) Sampdoria 48

10) Fiorentina 40

11) Cagliari 37

12) Sassuolo 37

13) Spal 35

14) Parma 35

15) Genoa 34

16) Udinese 32

17) Bologna 31

————————————

18) Empoli 29

19) Frosinone 23

20) Chievo Verona 11 ↓

↓ Retrocessa in Serie B