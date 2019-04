La Juventus vince lo Scudetto domani se

Se non perde in casa contro la Fiorentina, ma se perde può vincerlo anche lunedì nel caso il Napoli non dovesse battere l'Atalanta

Dopo aver mancato i primi due match point per vincere lo Scudetto in anticipo, la Juventus questo fine settimana ne avrà un altro, probabilmente decisivo. Per le festività di questi giorni la 33ª giornata di Serie A si giocherà quasi interamente domani, sabato 20 aprile, con un solo posticipo in programma lunedì (Napoli-Atalanta). La Juventus sarà impegnata in casa sabato sera contro la Fiorentina. Come una settimana fa, le basterà un pareggio per vincere lo Scudetto con cinque giornate di anticipo.

In classifica la Juventus è prima con 84 punti, 17 in più del Napoli. Da qui all’ultima giornata ci sono 18 punti in palio per ciascuna squadra. Questo vuol dire che un solo punto ottenuto contro la Fiorentina sarà sufficiente per avere la certezza matematica del primo posto. La Fiorentina, inoltre, ha cambiato da poco allenatore e non vince in campionato dal 17 febbraio. In caso di sconfitta, la Juventus potrebbe vincere ugualmente lo Scudetto se lunedì il Napoli non dovesse vincere contro l’Atalanta.

In trentadue partite di campionato la Juventus ha ottenuto 84 punti sui 96 disponibili. La sua prima sconfitta in campionato è arrivata a metà marzo contro il Genoa; la seconda nell’ultima giornata contro la Spal, e a causa di questa non può più provare a migliorare il record di punti stagionali. È uno dei primati più significativi della Serie A e appartiene già alla Juventus dalla stagione 2013/14, quando vinse lo Scudetto con 102 punti. Nelle restanti sei giornate di campionato può provare soltanto ad eguagliarlo.

La classifica della Serie A:

1) Juventus 84

2) Napoli 67

3) Inter 60

4) Milan 55

————————————

5) Roma 54

6) Atalanta 53

7) Lazio 52

————————————

8) Torino 50

9) Sampdoria 48

10) Fiorentina 40

11) Cagliari 37

12) Sassuolo 37

13) Spal 35

14) Parma 35

15) Genoa 34

16) Udinese 32

17) Bologna 31

————————————

18) Empoli 29

19) Frosinone 23

20) Chievo Verona 11 ↓

↓ Retrocessa in Serie B

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dal link di questa pagina.