Roma-Udinese in TV e in streaming

La Roma deve tornare fra le prime quattro, l'Udinese deve ancora allontanarsi dal fondo della classifica: si gioca stasera alle 18

Roma-Udinese è uno degli anticipi della trentaduesima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Dopo la vittoria in trasferta contro la Sampdoria, la Roma è tornata in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. Oggi può approfittare dello scontro diretto tra Milan e Lazio per guadagnare altri punti sulle rivali. Anche l’Udinese però ha un estremo bisogno di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, dalla quale ora dista soltanto quattro punti. Dall’ingaggio dell’allenatore croato Igor Tudor la squadra sta vivendo un periodo estremamente positivo.

Dove vedere Roma-Udinese

Roma-Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

Udinese (3-5-2) Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen, D’Alessandro; Okaka, Lasagna