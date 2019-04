Boeing ha detto che diminuirà la produzione mensile di 737 MAX

Da 52 a 42, dopo i due incidenti che hanno coinvolto il nuovo e discusso modello di aereo di linea

La società americana Boeing ha detto che diminuirà la produzione mensile di aerei di linea 737 MAX da 52 a 42, dopo che tutti quelli attualmente presenti nel mondo – oltre 350 – erano stati bloccati a terra per precauzione per via degli incidenti in Indonesia e in Etiopia, avvenuti rispettivamente a ottobre e marzo. Le consegne di nuovi Boeing 737 MAX erano state congelate dopo il secondo incidente, e per ora la società non ha indicato una scadenza alla riduzione nella produzione. Non si sa nemmeno per quanto tempo gli aerei continueranno a rimanere a terra.

Le indagini preliminari hanno alimentato i sospetti che l’aereo, che era stato il più grande successo di vendite nella storia di Boeing e per cui erano arrivati oltre 5.000 ordini, avesse un sistema automatico di sicurezza particolarmente invasivo che sarebbe entrato in conflitto con i comandi manuali dei piloti. Venerdì il CEO di Boeing Dennis Muilenburg ha confermato che è stata una «catena di eventi» a causare i disastri, ma che l’errata attivazione del sistema è stata un elemento comune. Boeing ha annunciato nel frattempo delle modifiche al sistema che risolvono il presunto problema che avrebbe causato gli incidenti.