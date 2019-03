Le previsioni meteo per domenica 31 marzo

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa quasi a tutti

Domani è una di quelle giornate in cui guardando fuori dalla finestra appena svegli si vedrà quasi di certo un cielo azzurro, praticamente ovunque in Italia. Al Nord e al Centro sarà bello, anche se arriveranno un po’ di velature nel pomeriggio. Ci sarà bel tempo al Sud, anche se nel pomeriggio sono attese nuvole, soprattutto in Sicilia. Le temperature minime in genere saranno stazionarie o in leggero aumento; le massime sono previste in aumento su quasi tutta Italia. Domani, dopo aver guardato il cielo azzurro fuori dalla finestra, ricordatevi anche che nella notte ci sarà stato il cambio dell’ora: da quella solare si sarà passati a quella legale.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.