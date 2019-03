Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di biathlon

Il 24 marzo l’italiana Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di biathlon: è la prima atleta italiana a riuscirci, tra gli uomini e le donne. Wierer ha 28 anni e in questa stagione ha ottenuto più di 20 podi e ha vinto la medaglia d’oro nella specialità mass-start ai Mondiali di biathlon. Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale, che tiene conto delle prestazioni in diverse specialità del biathlon, con 904 punti, 36 in più dell’altra italiana Lisa Vittozzi.