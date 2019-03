Le previsioni meteo per domani, martedì 26 marzo

Dove pioverà e dove no, che è quello che importa quasi a tutti

Se pensate che la primavera sia definitivamente arrivata, vi sbagliate: dopo il weekend soleggiato e tiepido che c’è stato, tra oggi e mercoledì arriverà il brutto tempo soprattutto al Centro e al Sud. In particolare, domani pioverà già dalla mattina in Abruzzo, in Molise, nelle Marche, nel Lazio e in Sardegna, e le temperature si abbasseranno. Di pomeriggio peggiorerà anche in Campania, Basilicata e Puglia settentrionale e non migliorerà neanche a fine giornata. Al Nord il bel tempo resisterà e le temperature massime saranno intorno ai 15 gradi, mentre farà molto più freddo al Centro, dove al massimo si raggiungeranno gli 11 gradi nelle ore più calde.

Le previsioni meteo per Milano

Domani tutto il Nord verrà risparmiato dal brutto tempo, e lo stesso vale per Milano, dove ci sarà sole per tutto il giorno e sarà sereno anche di sera. La temperatura massima sarà intorno ai 17 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

Ai romani, domani, sembrerà di essersi svegliati in un brutto incubo in cui qualcuno ha spostato Roma nei pressi di Manchester: ci saranno temporali, pioggia e vento da mattina a pomeriggio e temperature mai sopra i dieci gradi. Dovrebbe smettere di piovere solamente verso sera, ma resterà nuvoloso.