Le previsioni meteo per lunedì 25 marzo

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa quasi a tutti

La giornata di lunedì si aprirà con bel tempo più o meno ovunque, che più o meno ovunque andrà peggiorando. In particolare al Nord diventerà sempre più nuvoloso sulle zone attorno alle Alpi centro-occidentali, in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, regioni in cui è prevista anche un po’ di pioggia; in serata sono previsti temporali anche in Emilia-Romagna. Nel Centro il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, tranne che in Umbria, nelle Marche e, a fine giornata, in Abruzzo dov’è prevista pioggia.

Al Sud sarà bello quasi ovunque: il cielo sarà un po’ nuvoloso lungo le coste tirreniche e soltanto velato nelle altre. Il Mar di Sardegna, Ligure, Tirreno Settentrionale e Adriatico Settentrionale saranno mossi, calmi gli altri; in generale farà un pochino più freddo di oggi, se volete regolarvi su quanto coprirvi.