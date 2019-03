Meteo: le previsioni per domani, venerdì 22 marzo

Dove pioverà e dove no, che è quello che importa più o meno a tutti

Ci sono due buone notizie sulla giornata di domani: la prima, ovviamente, è che è venerdì. La seconda è che sarà bel tempo quasi in tutta Italia, a parte in Sicilia dove è prevista pioggia soprattutto in provincia di Trapani. Nelle altre regioni, invece, sarà sereno tutto il giorno e le temperature torneranno ad alzarsi: quasi ovunque la massima sarà sopra i 15 gradi.

Le previsioni meteo per Roma e Milano

C’è ben poco da dire sul meteo di Roma per domani: delle nuvole non vedrete neanche l’ombra, cari romani, e le temperature arriveranno fino a 21 gradi nelle ore più calde.

Situazione quasi identica a Milano, con una sola differenza: le temperature saranno leggermente più basse, ma comunque la massima sarà sopra i 15 gradi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.