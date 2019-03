Le previsioni meteo per domani, martedì 19 marzo

Dove pioverà e dove no, che è quello che interessa più o meno a tutti

Domani, 19 marzo, larghi tratti della giornata saranno caratterizzati da brutto tempo, al Centro e al Sud, mentre al Nord sarà prevalentemente sereno (il che è stata un po’ una costante di questo inverno); in particolare, pioverà di mattina in Umbria e nelle Marche, mentre di sera in Molise, in Calabria, Basilicata, Campania e Sicilia. Inoltre, se stavate pensando di iniziare il cambio di stagione, forse vi conviene rimandare: le temperature massime torneranno al di sotto dei 15 gradi, e nelle ore più fredde arriveranno a 3-4 gradi al Nord e 7-8 gradi al Centro e al Sud.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di domani a Milano ci farà ricordare quei bei vecchi tempi in cui le condizioni climatiche seguivano ancora un ordine regolare, e le giornate di metà marzo erano fresche ma soleggiate: non si supererà la massima di 13 gradi, però ci sarà cielo sereno per tutto il giorno.

Le previsioni meteo per Roma

Le condizioni meteo a Roma, per domani, saranno lievemente peggiori rispetto a quelle di Milano, con qualche nuvola in più al mattino e nel tardo pomeriggio. Sarà sereno solamente all’ora di pranzo, però le temperature saranno relativamente alte: la massima arriverà a 15 gradi nelle ore più calde.