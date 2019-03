Il primo artista che canta in “We are the world”, una delle canzoni pop più famose al mondo, è Lionel Richie. La canzone uscì nel 1985, fu incisa da 45 artisti pop e il ricavato andò soprattutto alla USA for Africa Foundation, che li usò per diversi progetti di beneficenza in Africa. Nella canzone compaiono anche Michael Jackson, Billy Joel e Tina Turner.