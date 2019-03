Le previsioni meteo per domani, giovedì 6 marzo

Domani sarà una giornata piovosa, umida, nuvolosa ma con temperature piuttosto alte, per essere ai primi di marzo. Il brutto tempo si concentrerà soprattutto al Nord, dove ci saranno temperature intorno ai 10 gradi anche nei momenti solitamente più “freddi”, cioè mattina e sera. In Emilia-Romagna invece si raggiungeranno i 18 gradi, generando quella situazione drammatica per cui uno non sa come vestirsi.

Dicevamo, di mattina pioverà in tutte le regioni del Nord tranne in Veneto e in Emilia Romagna, dove comunque ci saranno nuvole e nebbia. Di pomeriggio dovrebbe migliorare in Piemonte, ma continuerà a piovere in Trentino-Alto Adige e in Toscana, e di sera e di notte continuerà a migliorare. Al Centro e al Sud, invece, non pioverà in nessun momento, ma sarà nuvoloso in molte regioni.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.